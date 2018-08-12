Украина рассматривает силовой сценарий разблокирования Азовского моря - Тука

Россия откровенно злоупотребляет своим правом, задерживая суда в Азовском море.

Руководство Украины изучает силовой сценарий разблокирования ситуации в Азовском море, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях", — заявил он в интервью "Апострофу".

По его словам, Россия откровенно злоупотребляет своим правом (задерживая суда в Азовском море, — ред.).

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"Кстати, это касается и нашего внутреннего законодательства, в отношении граждан. Например, когда активисты начинают ломать дверь, заходя где-то куда-то и рассказывая: "А мы имеем право!", то это злоупотребление правом. Есть определенные сценарии, каким образом можно улучшить ситуацию. Конечно, не самостоятельно, а с помощью наших союзников и партнеров. Такие возможности есть", — подчеркнул чиновник.

Вместе с тем он добавил, что не видит реального пути, каким образом Украина своими силами можем справиться с этой ситуацией.

"Потому что чисто военного пути я не вижу. Дипломатический? Согласно существующим нормам, действительно и украинские, и российские силовые структуры имеют право останавливать и осматривать корабли. Ограничений не существует. Речь идет не о нарушении права, а о злоупотреблении правом. Это абсолютно разные вещи. Мгновенного решения не существует, но надо в этом направлении работать. И мы будем работать", — резюмировал Тука.

Ранее в Херсонском морском торговом порту сотрудники СБУ выявили танкер Mekhanik Pogodin под флагом России, компания-владелец которого входит в санкционный список СНБО.

Напомним, командование Военно-морских сил ВСУ сообщило, что российская агрессия в Черном и Азовском морях является реальностью и обнародовало стратегию развития украинского военного флота до 2035 года, которая даст возможность противостоять РФ.