Пентагон назвал одним из своих приоритетов поддержку армии Украины - СМИ

Об этом сказал в эфире телеканала CNN официальный представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби, сообщает ИТАР-ТАСС.

"В настоящий момент приоритетом является помощь в снабжении вооруженных сил Украины и погранвойск", - указал Кирби. Он напомнил, что ранее Пентагон уже принял решение предоставить Киеву дополнительную военную помощь на сумму $6,5 млн, которая не будет включать в себя оружие и боевые системы вооружений. "Все это предметы, которые могут быть использованы в полевых условиях: в частности, установки для очистки воды, униформа, медикаменты", - пояснил контр-адмирал.

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Кирби подчеркнул, что президент США Барак Обама "по-прежнему не видит возможности военного разрешения кризиса". "Основное внимание сейчас уделяется оказанию соответствующего экономического и дипломатического давления", - отметил представитель Пентагона.

Как сообщал УНИАН, Президент США Барак Обама одобрил дополнительную военную помощь украинской армии в материально-технической сфере, заявил в четверг глава минобороны США Чак Хейгел в ходе совместной пресс-конференции с главой минобороны Польши Томашем Семоняком.

"Ранее сегодня утром я позвонил и.о. министра обороны Украины, чтобы сказать ему, что президент Обама одобрил дополнительную военную помощь в материально-технической сфере, включая медикаменты и системы жизнеобеспечения", - заявил Хейгел. Помощь включает, в частности, палатки и системы очистки воды, добавил глава Пентагона.

Ранее в воинские части Вооруженных сил Украины поступила переданная США партия сухих пайков.

Об этом сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

В частности, как говорится в сообщении, сегодня, 17 апреля, на базе одного из центров обеспечения тыла ВСУ завершена отгрузка в войска последней партии американских сухих пайков MRE (meal ready to eat – “пища, которая готова к употреблению”).

Как рассказали уполномоченные лица воинской части, 25 тыс. коробок помощи правительства США прошли растаможивание и, по решению высшего военного руководства, распределены между воинскими частями. В целом это 300 тыс. комплектов с разнообразным меню, отметили они.

Также военнослужащие опровергли распространенные российскими СМИ сообщения о разворовывании и перепродаже указанных пайков через сеть Интернет и на рынках.

Последняя партия помощи от американского правительства для подразделений Вооруженных сил прибыла в Украину 29 марта 2014 года. До сих пор длился процесс их растаможивания – проверялись вес, наименование, количество единиц и упаковок, дата и точность написания названий продавца, покупателя и тому подобное, подчеркнули в Минобороны.