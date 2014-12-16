Президент обновил состав СНБО (список)

Текст указа размещен на официальном сайте президента.

Согласно указу, в состав СНБО входят:

президент, председатель Совета национальной безопасности и обороны Порошенко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

председатель Службы внешней разведки Виктор Гвоздь;

председатель Национального банка (по согласию) Валерия Гонтарева;

председатель Верховной Рады (по согласию) Владимир Гройсман;

министр иностранных дел Павел Климкин;

глава администрации президента Борис Ложкин;

начальник Генерального штаба - главнокомандующий вооруженными силами Виктор Муженко;

председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко;

министр юстиции Павел Петренко;

министр обороны Степан Полторак;

председатель Верховного Суда (по согласию) Ярослав Романюк;

секретарь СНБО Александр Турчинов;

генеральный прокурор (по согласию) Виталий Ярема;

премьер-министр Арсений Яценюк.

Этим же указом Петр Порошенко определил утратившими действие: указ президента от 16 июня 2014 года № 528 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"; указ президента от 23 июня 2014 года № 549 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"; указ президента от 5 июля 2014 года № 571 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"; указ президента от 18 августа 2014 года № 654 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"; указ президента от 9 октября 2014 года № 763 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"; указ президента от 27 октября 2014 года № 827 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.