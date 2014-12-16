Президент обновил состав СНБО (список)
Президент Петр Порошенко подписал указ, которым обновил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Текст указа размещен на официальном сайте президента.
Согласно указу, в состав СНБО входят:
президент, председатель Совета национальной безопасности и обороны Порошенко;
министр внутренних дел Арсен Аваков;
председатель Службы внешней разведки Виктор Гвоздь;
председатель Национального банка (по согласию) Валерия Гонтарева;
председатель Верховной Рады (по согласию) Владимир Гройсман;
министр иностранных дел Павел Климкин;
глава администрации президента Борис Ложкин;
начальник Генерального штаба - главнокомандующий вооруженными силами Виктор Муженко;
председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко;
министр юстиции Павел Петренко;
министр обороны Степан Полторак;
председатель Верховного Суда (по согласию) Ярослав Романюк;
секретарь СНБО Александр Турчинов;
генеральный прокурор (по согласию) Виталий Ярема;
премьер-министр Арсений Яценюк.
Этим же указом Петр Порошенко определил утратившими действие: указ президента от 16 июня 2014 года № 528 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"; указ президента от 23 июня 2014 года № 549 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"; указ президента от 5 июля 2014 года № 571 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"; указ президента от 18 августа 2014 года № 654 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"; указ президента от 9 октября 2014 года № 763 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"; указ президента от 27 октября 2014 года № 827 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.