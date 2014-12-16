Турчинов назначен секретарем СНБО

"Назначить Турчинова Александра Валентиновича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа №928/2014 от 15 декабря 2014 года.

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Данный указ размещен на сайте главы государства.

Напомним, в настоящее время Александр Турчинов является руководителем фракции "Народный фронт" в Верховной Раде VIII созыва.

До проведения внеочередных парламентских выборов он занимал пост спикера парламента (с 22 февраля по 27 ноября 2014 года), также был временно исполняющим обязанности президента страны (с 23 февраля по 7 июня 2014 года), до избрания на этот пост Петра Порошенко.