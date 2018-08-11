В АП ответили на вопрос, кто и за сколько "раскручивает" Порошенко в Facebook

17:29, 11 августа 2018
Политика
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Петр Порошенко / фото REUTERS

В Администрации президента (АП) Украины Петра Порошенко заявили, что не знают ни о том, кто курирует размещение политической рекламы с его именем, в частности в Facebook, ни об объемах рекламных бюджетов.

Об этом говорится в ответе АП на запрос Общественного движения "Чесно".

Так, на вопрос о затратах на администрирование страницы главы государства в соцсети в АП ответили, что не имеют к этому отношения.

В АП заявили, что не знает, кто рекламирует Порошенко и сколько это стоит / скриншот chesno.org

Вместе с тем в "Чесно" отмечают, сто страница Порошенко в Facebook одна из самых популярных среди украинских политиков - на нее подписаны более 1,4 млн пользователей.

Страница Порошенко в Facebook одна из самых популярных среди украинских политиков / скриншот chesno.org

Кроме того, активисты обратили внимание, что в июне-июле на улицах появилось значительное количество наружной рекламы как с именем президента, так и названием партии "Блок Петра Порошенко".

На улицах появилось значительное количество наружной рекламы как с именем президента / фото chesno.org

По подсчетам общественников, размещение такого количества рекламы может стоить  "минимум несколько миллионов гривень".

"Информация о таких расходах в декларации президента не фигурирует. "Неизвестные" размещают подобную рекламу, хоть и в меньших объемах, уже несколько лет подряд, однако происхождение этой рекламы или источники ее финансирования неизвестны", - отмечают в "Чесно".

Такой ответ получили от АП на запрос Общественного движения "Чесно" / фото chesno.org

В субботу, 11 августа, Петр Порошенко в День Ялты выразил уверенность, что над городом будет развеваться флаг Украины и прозвучит гимн страны.

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Теги: #Facebook#реклама#Администрация президента#Петр Порошенко