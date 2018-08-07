Холодницкий одолжил своему заместителю более полумиллиона гривень

Отпуск Холодницкого и приобретение квартиры Кривенко пришлись на пятый день после заседания Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий одолжил своему заместителю Владимиру Кривенко более полумиллиона гривень на покупку квартиры.

Это следует из сообщения о существенном изменении в имущественном состоянии в Едином государственном реестре деклараций лиц, опубликованном на сайте НАПК.

Так, согласно данным реестра, полная стоимость приобретенного Кривенко жилья в Киеве составляет 2 миллиона 7 тысяч 113 гривень.

Также в реестре отмечается, что Холодницкий одолжил Кривенко 614 тысяч гривень.

Права на квартиру площадью 86 квадратных метров заместитель Холодницкого получил 30 июля 2018 года.

При этом, как сообщал УНИАН, в этот же день Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца, за который получил 456 тысяч 780 гривень отпускных.

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Как отмечает zn.ua, отпуск Холодницкого и приобретение квартиры Кривенко пришлись на пятый день после заседания Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, в результате которой руководитель САП остался на своей должности. При этом, Кривенко подал в КДКП объяснение на пользу Холодницкого. Своим объяснением он опроверг информацию относительно вмешательства руководителя САП в работу суда и разглашение деталей следствия лицам, которые фигурируют в деле "пленок Холодницького".

Напомним, 30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обратились к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что производство в отношении него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных предварительного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

4 апреля на своем официальном Youtube-канале НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в рабочем в кабинете Холодницкого, а именно - данные, добытые с помощью прослушивающего устройства.