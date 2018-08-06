Холодницкий получил почти полмиллиона гривень отпускных за полтора месяца

Холодницкий ушел в отпуск до 13 сентября после скандала - НАБУ и ГПУ требовали его увольнения.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий получил 456 тысяч 780 гривень отпускных.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook. Назар Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца после скандала - до 13 сентября.

Как сообщал УНИАН, 30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обратились к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП.

Читайте также"Это не окончание истории": Луценко о решении КДКП вынести выговор Холодницкому

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным во время уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что дело против него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных досудебного расследования и принуждения свидетелей к даче показаний.

26 июля КДКП решила не увольнять Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП, а ограничиться выговором. Решение может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия. После заседания КДКП Холодницкий покинул помещение комиссии под возгласы активистов антикоррупционных организаций, которые кричали «Позор!».