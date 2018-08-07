"Хотят обеспечить сообщение с Крымом через Украину": эксперт объяснил активность России в Азовском море

Россияне до сих пор не отказываются от своей идеи обеспечить сообщение с Крымом через Украину, отметил эксперт.

Ситуацию в акватории Азовского моря можно оценить в 7-8 баллов по условной 10-балльной шкале, и если немедленно не предпринять шагов для защиты суверенитета и территориальной целостности, состояние дел в южных областях Украины будет ухудшаться.

Об этом заявил эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец, передает "Обозреватель".

По его словам, гипотетически Россия преобладает как на море, так и в воздухе, и у нее вполне может возникнуть соблазн реализовать это преимущество.

Читайте также"Полуостров-авианосец": российский политик объяснил, зачем Путину на самом деле Крым

"Пока он (агрессор. – Ред.) давит на Украину в экономической сфере: останавливает корабли, блокирует судоходство, создает препятствия кораблям, которые идут в наши порты. Вполне возможно, что при определенных условиях это давление может перерасти в военное", - предположил Машовец.

Однако, по его мнению, вероятность прямой военной атаки небольшая, потому что нападение на Украину со стороны России вызвало бы реакцию на международной арене.

Эксперт уточнил, что россияне до сих пор не отказываются от своей идеи обеспечить сообщение с Крымом через Украину и вернуть проект о так называемой "Новороссии".

"Это конечная цель атаки. Потому что Керченский мост не очень то и помогает сообщению с Крымом. Остаются серьезные проблемы с водоснабжением, из-за чего в Крыму разрушается сельское хозяйство и промышленность. Весь этот комплекс проблем толкает Россию к такой активности в Азовском море, которую мы и наблюдаем сейчас. Россияне давят и шантажируют, чтобы Украина возобновила обеспечения Крыма природными ресурсами", - резюмировал Машовец.

Как сообщалось, россияне все активнее блокируют Азовское море пограничными кораблями, да еще и перегородили Керченский пролив мостом. В итоге грузопоток украинских портов падает, и региону грозят экономические проблемы.