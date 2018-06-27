Россия старается выдавить Украину и ее экономические интересы из Азовского моря - СМИ

То что Россия сейчас делает в регионе Азовского моря является экономической блокадой, итог, которой для Украины будет очень печальным.

Россияне все активнее блокируют Азовское море пограничными кораблями, да еще и перегородили Керченский пролив мостом. В итоге грузопоток украинских портов падает, и региону грозят экономические проблемы.

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Об этом говорится в материале журнала "Новое время". В материале отмечается, что с 2014 года через Керченский пролив нельзя проходить судам под украинским флагом. Теперь россияне задерживают турецкие, болгарские, хорватские корабли с единственной целью - сделать невозможной торговлю с Украиной. Борис Бабин, представитель президента Украины в Автономной республике Крым, уверен: действия России могут окончательно "закупорить" Азовское море. "Это по-настоящему экономическая блокада, итог, который для нас будет очень печальным"”, - отметил он.

Кроме того, россияне еще и пытаются создать на Азовском море короткий морской коридор между захваченным ими Крымом и неподконтрольными Украине районами Донбасса, отметил Константин Машовец, военный эксперт группы Информационное сопротивление.

Борис Бабин утверждает, что сейчас в офисе президента Петра Порошенко разрабатывают меры по защите украинских интересов в регионе. В частности, есть планы увеличить военный контингент в Азовском море. "Нельзя легкомысленно относиться к действиям россиян,- сказал представитель главы государства.- Они ведут войну с нами. И прощупывают, где еще могут оттяпать кусок".

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 27 июня 2018 года.