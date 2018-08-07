"Частная поездка" за собственный счет: в АП рассказали, где Порошенко провел последнюю неделю

В пресс-службе президента сообщили, что с 6 августа Петр Порошенко находится на своем рабочем месте в Киеве.

Президент Петр Порошенко поехал на неделю в частную поездку в Евросоюз.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на администрацию президента.

"С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч", - ответили в АП на запрос издания.

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В пресс-службе добавили, что Порошенко заплатил за эту поездку с собственного счета.

"Следуя 1 части 25 ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" ни одной копейки из государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены из собственного счета Петра Порошенко", - отметили в АП.

Кроме того, в пресс-службе президента заявили, что сообщения о пребывании президента в данный период в Испании или о встрече с известными украинцами не соответствуют действительности.

Одновременно в запросе УП были вопросы о целях частной поездки, куда поехал Порошенко и где находится сейчас и чем занимается.

Позже в пресс-службе президента добавили в комментарии УП, что с 6 августа Порошенко находится на своем рабочем месте в Киеве.

На остальные вопросы в АП не ответили.