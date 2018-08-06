"Неожиданные гости": Порошенко с семьей заметили в ресторане Киева (фото)

На фото можно увидеть Порошенко в компании жены, двух дочерей и сына.

Президент Украины Петр Порошенко поужинал с семьей в киевском ресторане Manu.

Об этом сообщил политический аналитик Ярослав Макитра на своей странице в Facebook. "Ужинаем с друзьями и тут такие неожиданные гости по соседству. Петр Порошенко с семьей. Возможно, и не совсем корректно, но таки сделал фото. Место все-таки публичное: киевский ресторан Manu", - написал он.

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В ресторане "Украинской правде" подтвердили, что у них ужинал президент, но вспомнить точную дату его визита не смогли.

"Да, было. Действительно был у нас господин президент", - сказала официант Ирина, поднявшая трубку.

На просьбу уточнить, когда именно ужинал у них президент, она ответила: "Недавно, скажем так. Больше сказать не могу".

Последний раз Порошенко появлялся на людях или в эфире телевидения 28 июля. С того времени президент присутствует в инфопространстве только с помощью постов в соцсетях и сообщений на сайте Администрации президента.