В оккупированном Крыму быстро закрасили изображение Сенцова под муралом с Путиным (фото)
19:07, 06 августа 2018Политика
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Рисунки неизвестных успели наделать шума в Интернете.
В Крыму на здании появилось изображение Олега Сенцова и Александра Кольченко / фото twitter.com/radiosvoboda
В оккупированном Симферополе уничтожили рисунок на поддержку украинских политзаключенных Кремля. Очевидцы сообщают, что изображения и надписи закрасили.
Сейчас место выглядит, как и до художественной акции неизвестных патриотов.
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Как уже сообщалось, в столице аннексированного Крыма на здании появилось изображение Олега Сенцова и Александра Кольченко. Рядом с изображением была надпись "Молчи, или получишь наказание" и хэштеги: #freesencov, #freekolchenko.
В Симферополе под муралом с #Путин'ым нарисовали #Сенцов, а и Кольченка, но того же дня стенопись зарисовали pic.twitter.com/4MrivTYfxd— Радио Свобода (@radiosvoboda) August 6, 2018
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