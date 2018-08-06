В оккупированном Крыму быстро закрасили изображение Сенцова под муралом с Путиным (фото)

Рисунки неизвестных успели наделать шума в Интернете.

В оккупированном Симферополе уничтожили рисунок на поддержку украинских политзаключенных Кремля. Очевидцы сообщают, что изображения и надписи закрасили.

Сейчас место выглядит, как и до художественной акции неизвестных патриотов.

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Как уже сообщалось, в столице аннексированного Крыма на здании появилось изображение Олега Сенцова и Александра Кольченко. Рядом с изображением была надпись "Молчи, или получишь наказание" и хэштеги: #freesencov, #freekolchenko.