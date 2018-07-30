Опубликовано уникальное видео с исхудалым политзаключённым Кольченко на свидании с матерью

Длительные свидания разрешены раз в четыре месяца, но, по словам Ларисы Кольченко, увидеть сына она смогла впервые за девять месяцев.

Политзаключенный Александр Кольченко, которого удерживают в России, находится на длительном свидании с матерью Ларисой Кольченко в колонии российского Челябинска.

Корреспондентам телеканала «Настоящее Время» удалось запечатлеть часть этой встречи, передает Радио Свобода.

Длительные свидания разрешены раз в четыре месяца, но, по словам Ларисы Кольченко, увидеть сына она смогла впервые за девять месяцев. Три дня они проведут в специальном номере для встреч.

С собой Лариса Кольченко привезла двадцатикилограммовую передачу. На видео можно увидеть сидящего рядом с матерью исхудалого Александра Кольченко.

Как сообщал УНИАН, Кольченко прекратил голодовку 7 июня, которое объявил 31 мая в поддержку требований другого политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова.

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Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.