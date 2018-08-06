МИД выразил протест из-за визита Путина в аннексированный Крым

Украинские дипломаты в очередной раз подчеркнули, что российский президент грубо нарушил государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации в связи с не согласованным с Украиной визитом президента этой страны Владимира Путина в оккупированный Крым.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с не согласованным визитом президента РФ Путина на временно оккупированную территорию Украины – в Автономную Республику Крым и город Севастополь 4 августа.

"Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 4 августа президента РФ В.Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины – в Автономную Республику Крым и Севастополь", - говорится в комментарии.

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"Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия", - отмечают в МИД.

В частности, речь идет об Уставе ООН и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» A/Res/68/262 от 27 марта 2014 года, «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)» A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года, «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)» A/Res/72/190 от 19 декабря 2017 года.

"Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах. Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деяниям Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введением санкций против РФ как государства-оккупанта", - отметили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 4 августа Путин прибыл в аннексированный Севастополь, где посетил музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе».