Путин прибыл в аннексированный Севастополь на музыкальный фестиваль

На территории древнего города Херсонес Таврический в Севастополе оккупационные власти проводят музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе».

Президент РФ Владимир Путин прибыл в аннексированный Севастополь, где оккупационные власти на территории древнего города Херсонес Таврический уже второй год подряд проводят музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе».

Об этом сообщает ТАСС.

Впервые фестиваль «Опера в Херсонесе» состоялся год назад 18-20 августа. Тогда его «почетными гостями» стали Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

В этом году музыкальное мероприятие продлится до 12 августа.

Справка УНИАН. Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.