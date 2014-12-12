Российский газ подешевеет из-за падения цен на нефть - Коболев

Об этом он сказал в эфире 5 канала в пятницу вечером, пишет Украинская правда.

"Цены на нефть влияют на цену на газ, который Украина импортирует. Влияние существенное. Уже в первом квартале 2015 года мы ожидаем, что по контракту, подписанному в Брюсселе осенью, цена составит меньше 340 долларов за тысячу кубометров", - добавил он.

"Цена (на газ) из Европы сейчас немного меньше. Возможно, она будет еще меньше. Она также будет падать. Это будет зависеть от сезона, объемов потребления и ожиданий европейских потребителей относительно того, будет газовый кризис или нет", - пояснил Коболев.

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"Действительно тенденция к падению (цены) есть. И мы ожидаем, что она продолжится. Мы ожидаем, что цена летом будет еще меньше. Это должно частично уменьшать и необходимость в выравнивании тарифов на газ для всех потребителей", - добавил он.

"Я ожидаю, что в следующем июля она (цена на газ) в Европе будет составлять примерно 250-300 долларов за тысячу кубических метров", - сказал Коболев.