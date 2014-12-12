Россия отреагировала на принятие конгрессом США законопроекта в поддержку Украины

«Членам конгресса США время оставить иллюзии относительно действенности кампании санкций против России. На шантаж мы не поддадимся, национальными интересами не пожертвуем, вмешательства в наши внутренние дела не допустим», - говорится в комментарии министерства иностранных дел России в связи с одобрением конгрессом США закона «О поддержке свободы», который в России назвали «антироссийским», сообщает радио "Свобода".

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Напомним, вчера конгресс США поддержал в обеих палатах законопроекты о поддержке Украины и новые санкции в отношении России. В частности, документы предусматривают, что президент США имеет право оказывать помощь Украине оборонительным вооружением, таким, как, например, противотанковое или бронебойное оружие или противоартиллерийские радары, беспилотные разведывательные аппараты, системы защищенной связи, а также военным обучением.

Предусмотрено также расширить невоенную помощь Украине - на обустройство вынужденных переселенцев, переориентацию экспорта оборонных предприятий из России на другие рынки, - а также предоставить Украине срочную помощь в области энергетики, учитывая нехватку топлива и электроэнергии, а также для уменьшения зависимости Украины от импорта энергоносителей.

По России документы определяют, что президент США должен наложить санкции против главного российского экспортера военных товаров, компании «Рособоронэкспорт».