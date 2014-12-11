Сенат США поддержал законопроект о предоставлении Украине вооружения и статуса союзника вне НАТО

Об этом сообщает официальный сайт Демократической партии США в Сенате.

Законопроект предусматривает, что президент США получит полномочия и возможность предоставить Украине военную помощь на общую сумму 350 млн долларов.

Указанная помощь будет содержать предметы личной защиты и обучение в противодействии наступательным видам вооружения для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, противотанковые вооружения, оружие и боеприпасы для личного состава, радары для обнаружения артиллерийских батарей, дальномеры, оборудование для оптического наведения и управления, беспилотники для тактического наблюдения, защищенное коммуникационное оборудование.

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Также отдельно предусматривается дополнительная финансовая помощь по другим направлениям поддержки.

Кроме того, законопроект требует от президента США ввести новые санкции в отношении российских предприятий оборонной отрасли.

Аналогичный законопроект под номером HR5782 должен также быть поддержан Палатой представителей (Нижняя палата Конгресса), и только потом президент США Барак Обама должен будет решать, поддерживать решения Конгресса, или наложить вето.

Согласно законопроекту, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу, президент США должен направить в комитеты по иностранным делам и ассигнованиям обеих палат Конгресса доклад с подробным описанием статей военной помощи, обеспечение безопасности и тренировки с указанными сроками предоставления этой помощи.

Для осуществления планов по оказанию военной помощи на сумму в $ 350 млн, процесс должен начаться с 2015 года и рассчитан на выполнение обязательств и расходов до конца 2017 года.

Также предусматривается предоставление помощи внутренне переселенным лицам в Украине. В частности, не позднее чем через 30 дней после вступления этого законопроекта в силу, Секретарь Государственного департамента должен направить в комитеты по иностранным делам, ассигнованиям и по вопросам энергетики и торговли обеих палат Конгресса план, который будет включать действия правительства США, других правительств и международных организаций для того, чтобы можно было удовлетворить потребности для защиты и помощи переселенцев в Украине.

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Кроме того, предполагается, что Госсекретарь и министр обороны США должны помочь украинским предприятиям в оборонной отрасли переориентировать свой экспорт с российского рынка и найти соответствующие альтернативные рынки для украинских предприятий, которые уже значительно уменьшили свой экспорт и сотрудничество с предприятиями оборонного сектора России.

Также речь идет об оказании помощи в энергетической отрасли путем обеспечения энергетической безопасности Украины в течение 2014 и 2015 года. Предполагается сотрудничество с украинским правительством для разработки среднесрочных и долгосрочных планов по увеличению производства и повышению энергоэффективности для энергетической безопасности, помогая Украине снизить свою зависимость от импорта природного газа из России.