Обама сомневается во внедрении новых санкций против России
Президент США Барак Обама выразил обеспокоенность возможным расширением американских санкций против России, так как это может разделить Вашингтон и Европу.
Об этом сообщает Reuters.
Обама заявил, что действующий путь, который он намерен пройти, заключается в том, что США будут действовать в основном вместе с Европой, что в итоге заставит российского президента пересмотреть разумность вхождения в Украину.
"Представление о том, что мы можем просто ужесточать санкции дальше и дальше, а потом все же Путин изменит свое мнение, я считаю просчетом", - сказал Обама.
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Президент США считает, что повлиять на Путина в итоге сможет то, что ЕС и США будут вместе придерживаться политики против РФ в течение длительного периода.
"Если они увидят, что нет никаких расколов в объединении, со временем вы сможете увидеть, что они скажут, что цена для их экономики перевешивает любые стратегические выгоды, которые они получают", - сказал Обама.