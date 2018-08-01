Регламентный комитет хочет запретить журналистам снимать депутатов в Раде без их согласия

По словам депутата, съемка должна быть не скрытой для лица, в отношении которого осуществляется, а в случае нарушения этого правила - записи должны быть удалены.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ продолжает выступать за ограничение доступа журналистов в кулуары парламента.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики народный депутат Ольга Червакова и опубликовала письмо от регламентного комитета, который поступил в ее комитет.

По словам депутата, Регламентный комитет предлагает изымать у журналистов видео с депутатами, снятое в Верховной Раде, если депутат лично не дал разрешения на такую съемку или возразил против нее.

«Об этом говорится в письме за подписью председателя комитета Павла Пинзеника в адрес Комитета по вопросам свободы слова, поступившем сегодня. Документ обосновывает решение о создании "гетто" для журналистов на третьем этаже парламентского здания», - сообщила она.

Червакова отметила, что Регламентный комитет считает, что «съемка, которая проводится открыто, должно быть не скрытой (не тайной) для лица, в отношении которого осуществляется эта съемка. Допускается съемка лица без его согласия, если она проводится, в частности, открыто в публичных местах, пока лицо, которое снимают на фото-, кино-, теле- или видеопленку, не возразит против этого, в таком случае съемка должна быть прекращена, а моменты записи с участием этого лица изъяты».

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«Изъяты! То есть, Комитет по вопросам регламента считает законным и правильным то, что Уголовным кодексом трактуется как преступление, а Конституцией и законом об информации - как цензура. 171-я статья Уголовного кодекса четко говорит, что незаконное изъятие собранных журналистом материалов - это три года тюрьмы. А воздействие в любой форме на журналиста с целью препятствования исполнению им профессиональных обязанностей - четыре года», - прокомментировала предложение регламентного комитета Червакова.

Депутат отметила, что Регламентный комитет считает, что съемки в кулуарах могут нарушить права депутатов, и называет их "нередкими случаями":

При этом отмечает, что комитет считает, что «нередки случаи, когда проводится аудио- и видеофиксация разговоров народных депутатов вне мест проведения официальных мероприятий, заседаний, брифингов, пресс-конференций и т.п.", и требует "привести в соответствие с законом" деятельность представителей СМИ в парламенте, поскольку "исполнение журналистами своих профессиональных обязанностей не должно выходить за рамки конституционных принципов, согласно которым не допускается сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия".

Червакова отметила, что при этом Регламентный комитет никак не уточняет, что разговор депутата в кулуарах парламента не является конфиденциальной информацией в понимании закона об информации.

Депутат считает, что предлагаемое регламентным комитетом «изъятие у журналиста материалов о депутате, снятых в кулуарах - это цензура и препятствование деятельности журналиста, что является уголовным преступлением».

При этом она отмечает, что «частное пространство депутата не может быть тождественным частному пространству рядового гражданина. Депутат - это публичное лицо, а значит - применять к нему нормы о защите физических лиц является невежеством. Об этом говорит буква закона и ратифицированные Украиной международные документы».

«Итак, предел открытости политического деятеля или другого публичного лица значительно шире, чем отдельной рядовой личности. Жаль, что Регламентный комитет призывает к совершению уголовных преступлений вместо цивилизованного диалога с медиа», - отмечает Червакова.

Ранее УНИАН сообщал, что Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины рекомендовал Аппарату ВР подготовить предложения о свободном доступе в кулуары депутатов, а для журналистов – создание отдельного пресс-центра на другом этаже.