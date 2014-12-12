В Раде создали еще четыре межфракционных объединения

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман сообщил о создании межфракционного депутатского объединения “Запорожская Сечь”.

Также он сообщил о создании межфракционного депутатского объединения “Дружба с Европейским Союзом”, председателем которого избрано Андрея Лопушанского (фракция партии “Блок Петра Порошенко”).

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Гройсман сообщил о создании межфракционного депутатского объединения “Прикарпатье”, сопредседателями которого избрано Анатолия Матвиенко и Владимира Шкварилюка.

Председатель ВР также сообщил о создании межфракционного депутатского объединения “За Сичеславщину”.