В Раде создали еще четыре межфракционных объединения
10:45, 12 декабря 2014Политика
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В Верховной Раде Украины создано еще четыре межфракционных депутатских объединения.
Гройсман сообщил о создании 4 объединений / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман сообщил о создании межфракционного депутатского объединения “Запорожская Сечь”.
Также он сообщил о создании межфракционного депутатского объединения “Дружба с Европейским Союзом”, председателем которого избрано Андрея Лопушанского (фракция партии “Блок Петра Порошенко”).
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Гройсман сообщил о создании межфракционного депутатского объединения “Прикарпатье”, сопредседателями которого избрано Анатолия Матвиенко и Владимира Шкварилюка.
Председатель ВР также сообщил о создании межфракционного депутатского объединения “За Сичеславщину”.
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