Турчинов: Конфискация имущества тех, кто способствует сепаратизму, позволит привлечь средства в бюджет

"Всем тем преступникам, которые занимались вымыванием бюджетных средств. Это ресурс, сопоставимый с кредитом МВФ", - сказал он.

Турчинов напомнил, что предыдущий Парламент принял закон, который дает возможность принимать решения судебным инстанциям и "осуждать преступников заочно в случае, когда они скрываются от украинского правосудия".

"Когда суды начнут не брать взятки, а выносить приговоры преступникам, мы сможем дать дополнительную доходную часть нашего бюджета", - сказал он, подчеркнув, что это же касается и тех, кто поддерживает террористические организации ЛНР и ДНР, кто способствует сепаратизму.

"Этим людям также должны быть вынесены приговоры с конфискацией имущества, счетов, и не только в Украине, но и за рубежом" , - сказал он, отметив, что это будет "колоссальный ресурс, который позволит обеспечить реализацию наших совместных программ".