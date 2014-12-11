Боевики отказались от встречи в Минске в пятницу

Об этом заявил один из лидеров боевиков Денис Пушилин, сообщают РИА Новости. Он пожаловался, что в среду украинская сторона отменила видеоконференцию, на которой планировалось согласовать условия встречи.

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"До проведения видеоконференции, на которой мы обсудим повестку и дату переговоров, ехать в Минск смысла нет", – сказал Денис Пушилин.

Напомним, во вторник на Донбассе было объявлено перемирие. Ранее предполагалось, что в этот день будет проведена очередная встреча в Минске, однако она была перенесена на неопределенное время.

Как сообщал УНИАН, участник переговоров от Украины Леонид Кучма заявил, что пока встречаться в Минске нет смысла.