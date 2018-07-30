Высший совет правосудия обратится в Раду для оценки действий депутата Линько в Оболонском суде

По результатам рассмотрения сообщения судьи Оболонского райсуда Киева о вмешательстве в его деятельность также принято решение внести в ГПУ представление о привлечении к ответственности лиц за невнесение сведений в ЕРДР.

Высший совет правосудия (ВСП) принял решение обратиться в Верховную Раду относительно оценки действий народного депутата Дмитрия Линько (Радикальная партия).

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Как сообщила пресс-служба ВРУ, решение принято по результатам рассмотрения сообщения судьи Оболонского районного суда города Киева Сергея Родионова о вмешательстве в его деятельность как судьи по осуществлению правосудия.

В сообщении судьи, в частности, говорится, что 8 октября 2017 года им как следственным судьей рассматривалось ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух лиц, подозреваемых в совершении преступления по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса.

Судья отмечает, что при рассмотрении указанных ходатайств в зале суда находилась группа неизвестных молодых людей, среди которых был депутат Линько.

"Эти люди вели себя вызывающе, мешали проводить судебное заседание, в том числе высказывали угрозы применения насилия, препятствовали выходу из зала судебных заседаний судье Родионову и секретарю судебных заседаний, пытались причинить телесные повреждения подозреваемым, которые находились под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в тот же день Линько распространил в интернете информацию о том, что судья Родионов взял $30 тыс. взятки за то, что выпустит на свободу автоугонщиков.

В ВСП подчеркнули, что органы прокуратуры после рассмотрения обращения судьи Родионова не выявили в действиях указанных лиц признаков уголовного преступления, поэтому в Единый реестр досудебных расследований не внесены сведения, указанные в сообщении судьи.

"Во время заседания ВРУ констатировала грубое нарушение требований уголовного процессуального законодательства Украины со стороны должностных лиц Генпрокуратуры с учетом положений ст. 214 Уголовного кодекса, которое заключается в невнесении соответствующих сведений в ЕРДР по сообщению судьи о совершенном уголовном преступлении, пересылке сообщения судьи и запросов Высшего совета правосудия из одного правоохранительного органа в другой", - отметили в ВРУ.

Также отмечено, что согласно статье закона «О статусе народного депутата» в своей деятельности депутат должен придерживаться общепризнанных норм морали, сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других служебных и должностных лиц и граждан, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его избирателей, Верховную Раду, государство.

"Следовательно, действия Линько 8 октября 2017 года в Оболонском районном суде города Киева не соответствуют требованиям Конституции и законам Украины", - отмечают в ВРУ.

Учитывая изложенное, 26 июля этого года ВСП принял решение обратиться в ВР по поводу действий Линько, а именно относительно соблюдения этики и высоких стандартов поведения народного депутата.

Также ВСП принял решение внести в Генеральную прокуратуру представление о привлечении к установленной законом ответственности лиц, которыми допущено бездействие, заключающееся в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по сообщению Родионова.