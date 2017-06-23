Нардеп Линько: в вымогательстве и шантаже участвовал лично Гужва (видео)

В вымогательстве и шантаже участвовал лично главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины Дмитрий Линько (фракция Радикальной партии) в комментарии журналистам.

"В вымогательстве и шантаже участвовал лично главный редактор издания" Страна.ua "Гужва", - заявил парламентарий.

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По его словам, в конце марта к нему обратились люди, требуя деньги "за неопубликование компрометирующих материалов, которые были собраны, в ходе слежки за мной".

"После этого я обратился в правоохранительные органы", - сказал Линько.

Он подчеркнул, что как политик не собирается "откупаться или вестись на какой-то шантаж".

"Российские силы пытаются брать на крючок украинских патриотических политиков, пытаются шантажировать и как-то влиять на украинскую политику", - заявил Линько.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции "Радикальной партии" в Верховной Раде Олег Ляшко сообщил, что главный редактор издания «Страна.ua» Гужва, задержанный по подозрению в вымогательстве и получении 10 тыс. долларов, вымогал эти деньги якобы за неопубликование компромата на народного депутата Линько.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян во время Часа вопросов к правительству в парламенте заявил, что следственные действия в отношении главного редактора издания «Страна.ua» Гужвы велись с 31 марта.

Как известно, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua».

На своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал: «По материалам ГФС и прокуратуры г. Киева задержан Игорь Гужва, который вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». Луценко отметил, что у следствия имеются видео- и аудиодоказательства.

Сам Гужва заявил, что обыски в редакции проводились по сфальсифицированному делу.