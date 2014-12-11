Верховный представитель ЕС Могерини посетит Украину 16 декабря

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини 16 декабря посетит Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила представитель Могерини Майя Косьянчич.

”Во второй половине вторника Могерини поедет в Киев, где она встретится с президентом, представителями правительства, парламента и гражданского общества”, - сказала она.

По словам пресс-секретаря, в ходе визита речь пойдет о том, что именно ”ЕС может сделать, чтобы помочь в решении текущего кризиса”, а также будут обсуждаться необходимые реформы.

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Говоря о возможном визите Могерини в Москву, Косьянчич отметила, что на сегодняшний день она не может подтвердить дату. При этом пресс-секретарь напомнила, что верховный представитель ЕС встречалась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках министерской встречи ОБСЕ. ”Мы четко сказали, что мы ожидаем от России”, - подчеркнула она.

Говоря о позиции Еврокомиссии в отношении решения украинских властей приостановить финансирование оккупированных террористами районов Донбасса, Косьянчич отметила, что ”важно найти решение кризиса”. ”Должно быть продолжено выполнение Минских договоренностей с полным уважением к правам человека. ЕС будет делать все, что может, в гуманитарной сфере”, - сказала она.

При этом Косьянчич отметила, что именно полное выполнение Минских договоренностей является ”отправным пунктом для решения для восточной Украины”.