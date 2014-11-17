Могерини планирует посетить Украину сразу после формирования нового правительства
19:27, 17 ноября 2014Политика
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Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини посетит Украину сразу после формирования нового правительства.
Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Могерини сказала сегодня в Брюсселе на пресс-конференции по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам.
«Я посещу Киев как только будет создано новое правительство», - отметила она.
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По словам Могерини, этот вопрос обсуждался во время ее встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
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