Рада утвердила программу правительства Яценюка

Сегодня, 11 декабря, Верховная Рада проголосовала за программу действий Кабинета Министров Украины на 2015-2016 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 269 народных депутатов из 353 зарегистрированных в сессионном зале. 28 депутатов проголосовали против, 14 - воздержались, не голосовали - 42.

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В частности, от «Блока Петра Порошенко» за программу проголосовали 123 народных депутата, от «Народного фронта» - 77, от «Батькивщины» - 15, от Радикальной партии - 20, от «Самопомочи» - 27. «Оппозиционный блок», группы «Воля народа» и «Экономическое развитие» дали 0 голосов «за».

Таким образом, программа Кабмина предусматривает:

принятие и выполнение госпрограммы развития ВСУ до 2020 г.

до 5 % ВВП расходов направлять на оборону и правоохранительную деятельность

разработка и содействие принятию в новой редакции закона о государственном оборонном заказе

отказ от внеблокового статуса

социальное обеспечение военнослужащих и других участников АТО

строительство и обустройство границы между Украиной и РФ

разработка и реализация концепции информационной безопасности Украины, запуск иновещания и разгосударствления средств массовой информации

завершение уменьшение количества контролирующих органов с 56 до 28, функций - с 1032 до 680 (первое полугодие 2015 года), приведение количества контролирующих органов и их функций в полное соответствие с европейскими стандартами (2016 г.)

принятие 1500 стандартов ЕС, прекращения действия на территории Украины стандартов бывшего СССР

создание полнотекстовой электронной базы стандартов (около 28 тыс. стандартов)

сокращение количества госслужащих на 10%, увеличение заработной платы

внедрение электронного управления

разработка закона по открытию данных

создание Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро

мониторинг образа жизни госслужащих

создание Единого электронного реестра деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера государственных служащих

реформирование МВД

разработка и содействие принятию закона о национальной полиции;

создание Госбюро расследований