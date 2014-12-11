Рада утвердила программу правительства Яценюка
Программу действий Кабинета Министров Украины поддержали 269 народных депутатов.
Сегодня, 11 декабря, Верховная Рада проголосовала за программу действий Кабинета Министров Украины на 2015-2016 годы.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 269 народных депутатов из 353 зарегистрированных в сессионном зале. 28 депутатов проголосовали против, 14 - воздержались, не голосовали - 42.
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В частности, от «Блока Петра Порошенко» за программу проголосовали 123 народных депутата, от «Народного фронта» - 77, от «Батькивщины» - 15, от Радикальной партии - 20, от «Самопомочи» - 27. «Оппозиционный блок», группы «Воля народа» и «Экономическое развитие» дали 0 голосов «за».
Таким образом, программа Кабмина предусматривает:
принятие и выполнение госпрограммы развития ВСУ до 2020 г.
до 5 % ВВП расходов направлять на оборону и правоохранительную деятельность
разработка и содействие принятию в новой редакции закона о государственном оборонном заказе
отказ от внеблокового статуса
социальное обеспечение военнослужащих и других участников АТО
строительство и обустройство границы между Украиной и РФ
разработка и реализация концепции информационной безопасности Украины, запуск иновещания и разгосударствления средств массовой информации
завершение уменьшение количества контролирующих органов с 56 до 28, функций - с 1032 до 680 (первое полугодие 2015 года), приведение количества контролирующих органов и их функций в полное соответствие с европейскими стандартами (2016 г.)
принятие 1500 стандартов ЕС, прекращения действия на территории Украины стандартов бывшего СССР
создание полнотекстовой электронной базы стандартов (около 28 тыс. стандартов)
сокращение количества госслужащих на 10%, увеличение заработной платы
внедрение электронного управления
разработка закона по открытию данных
создание Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро
мониторинг образа жизни госслужащих
создание Единого электронного реестра деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера государственных служащих
реформирование МВД
разработка и содействие принятию закона о национальной полиции;
создание Госбюро расследований