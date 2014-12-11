Раду могут лишить права назначать судей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра юстиции Украины Игорь Бондарчук сообщил сегодня во время заседания круглого стола на тему «Судебная реформа в Украине: профессиональная или революционная?».

По его словам, позиция Минюста заключается в том, чтобы ввести трехзвенную систему судов с одновременной переаттестацией всех судей в условиях, что исполнительная ветвь власти не должна иметь к этому процессу отношения. В частности, отметил замминистра, необходимо устранить политическое влияние исполнительного фактора в обучении, назначении и наборе судей.

Бондарчук заявляет, что министерство поддерживает возвращение Верховному суду Украины полномочий высшей судебной инстанции.

Говоря о необходимых изменениях, он отметил, что нужно увеличить возрастной ценз судей, минимум, до 30 лет, закрепить необходимость стажа работы в области права до 5 лет.

”Мы предлагаем - это тоже наша позиция - лишить Верховную Раду любого участия в процессах назначения судей и увольнения...”, - подчеркнул Бондарчук.

Читайте такжеДепутаты обещают отправить судей-предателей копать окопы в зоне АТОПри этом он сообщил, что предлагается установить порядок, в соответствии с которым Высший совет юстиции является единственным независимым органом судоустройства, ответственным за решение всех вопросов отбора, карьеры, ответственности судей, предоставления согласия на задержание и арест.