Верховный суд просит КС рассмотреть конституционность закона о люстрации

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на пленуме ВСУ в Киеве после длительного обсуждения в выступлениях его участников.

За обращение в КС проголосовали 27 судей из 43-х. 15 проголосовали против.

«Обратиться в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) п.6 ч.1, п.2 ч.2, п.13 ч.2, а также ч.3 ст.3 Закона Украины от 16 сентября «О очистки власти», - говорится в постановлении пленума ВСУ.

В своем выступлении председатель ВСУ Ярослав Романюк акцентировал внимание на том, что после вступления в силу закона о люстрации к нему обратились судьи нескольких столичных судов, а также Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

По словам Романюка, в своих обращениях судьи отмечали, что считают, что нормы закона о люстрации нарушают их права и представляют угрозу для независимости в совершении правосудия.

Романюк считает, что люстрация в органах государственной власти, в судейской системе в частности необходима, однако отдельные положения утвержденного закона, по его мнению, напрямую нарушают Конституцию.

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В частности, в ВСУ считают неконституционной норму закона об освобождении судей, которые во время проходивших в Киеве акций протеста, давали разрешение на арест активистов или принимали якобы политически мотивированные решения относительно ареста. В ВСУ считают, что без проверки деятельности каждого отдельного судьи решение о его люстрации является нарушением Конституции.

Кроме того, Романюк заметил, что эти судьи подлежат освобождению в соответствии с утвержденным ранее Законом «О восстановлении доверия к судебной системе». По словам Романюка, таким образом, судьи могут понести двойное наказание, что является нарушением их прав.

Также пленум ВСУ пришел к заключению, что увольнение по закону об очищении власти членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации и Высшего совета юстиции за то, что они работали во время протестных акций и не уволились, тоже является нарушением принципа личной ответственности.

По мнению участников пленума, перед люстрацией необходимо проводить проверку по поводу того, способствовал ли тот или другой чиновник узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем.

Учитывая изложенное, ВСУ просит Конституционный Суд рассмотреть обращение безотлагательно.

Также пленум ВСУ принял обращение к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой внести в Закон «Об очищении власти» изменения с целью устранения неконституционных норм.

Как сообщал УНИАН, Закон «Об очищении власти» был принят парламентом 16 сентября. Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал его 25 сентября.

Закон о люстрации вступил в силу 15 октября. Он определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создание условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами и основывается на принципах верховенства права и законности; открытости, прозрачности и публичности; презумпции невиновности; индивидуальной ответственности; гарантирования права на защиту.