За сутки в зоне АТО погибли трое военных, 8 – ранены
13:05, 11 декабря 2014Политика
10 0
За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, 8 получили ранения.
Боевики не придерживаются "режима тишины" / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеБоевики из танков, гранатометов и минометов 12 раз обстреляли позиции сил АТО
”За минувшие сутки мы потеряли троих украинских воинов, еще восемь получили ранения”, - сказал Лысенко.
По его словам, несмотря на "режим тишины", на протяжении суток боевики произвели 22 выстрела по позициям сил АТО.
Трое украинских военнослужащих погибли за минувшие сутки
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter