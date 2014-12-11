За сутки в зоне АТО погибли трое военных, 8 – ранены

13:05, 11 декабря 2014
Политика
10 0

За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, 8 получили ранения.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики из танков, гранатометов и минометов 12 раз обстреляли позиции сил АТО
”За минувшие сутки мы потеряли троих украинских воинов, еще восемь получили ранения”, - сказал Лысенко.

По его словам, несмотря на "режим тишины", на протяжении суток боевики произвели 22 выстрела по позициям сил АТО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter