За сутки в зоне АТО погибли трое военных, 8 – ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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”За минувшие сутки мы потеряли троих украинских воинов, еще восемь получили ранения”, - сказал Лысенко.

По его словам, несмотря на "режим тишины", на протяжении суток боевики произвели 22 выстрела по позициям сил АТО.