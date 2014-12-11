Рада ушла на перерыв
12:44, 11 декабря 2014Политика
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В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 13.00 по требованию коалиции.
В Раде объявлен перерыв / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман после обсуждения Программы деятельности Кабинета министров Украины сообщил, что коалиция требует объявления перерыва в пленарном заседании на 30 минут.
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Он пригласил лидеров фракций коалиции к себе на совещание, после чего объявил перерыв на 30 минут, т.е. до 13.00.
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