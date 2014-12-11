Рада ушла на перерыв

12:44, 11 декабря 2014
Политика
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В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 13.00 по требованию коалиции.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман после обсуждения Программы деятельности Кабинета министров Украины сообщил, что коалиция требует объявления перерыва в пленарном заседании на 30 минут.

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Он пригласил лидеров фракций коалиции к себе на совещание, после чего объявил перерыв на 30 минут, т.е. до 13.00.

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