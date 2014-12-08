Гройсман назвал события в Виннице провокацией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета парламента после предложения “Батькивщины” о создании рабочей группы для изучения ситуации в Виннице.

“Я имею множество телефонных звонков разных людей, которые подчеркивают то, что силовое противостояние с дымовыми шашками, звуковыми гранатами и все остальное, это была чистая провокация, инсценированная определенными кругами, которые не имеют публичной общественной поддержки, и это все было спровоцировано, наверное, для совсем другой цели, которая была достигнута”, - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что “вся эта ситуация должна получить как общественную оценку винничан непосредственно, так и правоохранительных органов, для того, чтобы каждый, кто нарушил закон, нес ответственность”.

По словам председателя ВР, необходимо все сделать для того, “чтобы подобных провокаций, особенно когда они устраиваются людьми с сомнительной репутацией, не допускать в любом уголке нашей страны”.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря утром в Виннице около 400 активистов взяли штурмом здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия, на которой местные депутаты были намерены проголосовать за отставку действующего председателя облсовета Сергея Свитка.

Активисты заняли зал и президиум облсовета и приняли обращение к президенту Петра Порошенко с требованием немедленно уволить председателя ОГА Анатолия Олийныка.

Затем участники акции переместились к зданию областного управления милиции и потребовали отставки начальника Управления МВД в области Игоря Моренца.

7 декабря на площади в центре Винницы состоялось "Народное вече" с участием 150-200 человек, которое проголосовало за отставку губернатора Олийныка и за назначение нового, "народного губернатора" - председателя винницкого отделения ВО "Свобода" Алексея Фурмана.

Уже сегодня утром в Виннице около 5 тыс. человек собрались на площади Шевченко, требуя роспуска облсовета и прекращения провокаций в городе.