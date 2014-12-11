У Порошенко недовольны программой деятельности Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель фракции партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко на заседании Верховной Рады.

Он сказал: «Честно говоря, мы считаем эту программу несовершенной, она не отражает стремление коалиции получить план деятельности по выполнению коалиционного соглашения, на основе которого создано большинство, принявшее на работу украинское правительство».

Как подчеркнул Луценко, парламентская коалиция хотела бы видеть расшифровку тех мер, которые будут приняты для выполнения коалиционного соглашения.

Он отметил, что любые программы предусматривают сроки и исполнителей, но «мы не всегда находим это в этой программе».

По словам Луценко, несмотря на это, есть понимание, что в той ситуации, которая сложилась в государстве, необходимо принимать решение уже сегодня.

Читайте такжеЯценюк согласился включить коалиционное соглашение в программу КабминаЛуценко предложил в Программе деятельности Кабинета министров Украины «прямо на первой странице во вступительной части написать четко и однозначно – «коалиционное соглашение является неотъемлемой частью этой программы».

Он также подчеркнул необходимость принятия Программы деятельности правительства.