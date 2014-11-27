В состав коалиции вошли 302 депутата

Как передает корреспондент УНИАН, на собрании коалиции было принято решение назвать коалицию в Верховной Раде восьмого созыва “Европейская Украина”.

В то же время уже после голосования возникла дискуссия, в частности председатель фракции “Самопомич” Олег Березюк считал необходимым все-таки еще обсудить название, ибо, по его словам, “как назовем, так и поплывем”.

Он предлагал провести дискуссии среди депутатов коалиции по этому поводу, но в ответ из зала раздалась шутка, что, мол, еще надо провести референдум относительно названия коалиции.

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Но все-таки депутаты сошлись на том, что коалиция будет называться “Европейская Украина”.

Народный депутат Владимир Гройсман на собрании коалиции сообщил, что в состав коалиции вошли 302 народных депутата.