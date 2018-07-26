Россия "прощупывает почву" для "крымского сценария" в других регионах Украины – политолог

По оценке украинского политолога-международника Бориса Тизенгаузена, Россия сейчас заметно изменила риторику по Крыму.

Киеву больше не стоит беспокоиться неожиданных решений Вашингтона в пользу России.

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Об этом заявил украинский политолог-международник Борис Тизенгаузен, комментируя «Крымскую декларацию» США, передает Крым.Реалии.

«США всегда имели четкую позицию – и при Бараке Обаме, и при Дональде Трампе – и уважали международное право, территориальную целостность. «Крымская декларация» отвечает на вопрос, как США относятся к аннексии Крыма и когда снимут санкции с России – когда она вернет Крым и уйдет (выведет войска – ред.) с Юго-Востока Украины», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Россия сейчас заметно изменила риторику по Крыму. «Раньше говорили, что «референдум» законный, жители проголосовали. Потом – что жители были в опасности, их пришли спасать. А сейчас ищут исторические аналогии. Топ-чиновники и дипломаты сравнивают Крым с Косово, где тоже был референдум, с Фолклендскими островами. То есть Россия ищет все возможные пути, чтобы легитимизировать «референдум» в Крыму и прощупать почву – можно ли провести нечто подобное на Юго-Востоке Украины», – полагает Тизенгаузен.

Как сообщал УНИАН, в Крымской декларации, обнародованной на сайте Государственного департамента США от имени госсекретаря Майка Помпео, США призвали Россию прекратить оккупацию украинского Крыма.

Евросоюз также поддержал эту декларацию.