Госдеп США опубликовал декларацию о непризнании аннексии украинского Крыма Россией
Госдеп США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
«Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 года, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией Крыма», — говорится в декларации.
Составители документа отметили, что Крым был «захвачен силой, что противоречит международному праву». Также американские власти призвали Россию прекратить «оккупацию» Крыма и «уважать» принципы международного права.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что его американский коллега Дональд Трамп разделяет позицию мирового сообщества по Крыму.