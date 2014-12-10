Медведев объяснил аннексию Крыма судьбой России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью российским телеканалам.

«Когда мы говорим о Крыме, любой российский гражданин - мы понимаем, что это и наша история, и наша судьба, и в какой-то период наша боль, и очень большое количество наших людей, которые в этом году проголосовали за то, чтобы вернуться в Российскую Федерацию. Поэтому Крым - это не просто полуостров, не просто прекрасные пляжи, санатории, здравницы, хороший климат, а это наша история и наша сегодняшняя судьба. И я с этого бы выходил на будущее», - сказал он.

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По словам Медведева, сейчас перед руководством России стоит задача по интеграции аннексированного Крыма в российское правовое и экономическое поле. При этом он объяснил, почему он считает, что Россия имеет право на аннексию Крыма.

«Это то место, в которое на протяжении веков мы вкладывали свои силы, за которое воевали, проливали кровь наши предки, поэтому я считаю, что мы должны привести Крым в порядок, но не за счет других регионов», - подчеркнул он.

Вместе с тем, российский премьер рассказал, что когда он приезжал в аннексированный Крым, у него было двойное чувство: «все очень хорошо, а с другой стороны ужасно не ухоженно. Очень тяжелая экономическая ситуация».