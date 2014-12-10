Дата переговоров в Минске пока не определена – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Относительно даты и других деталей проведения этой (Минской - УНИАН) встречи продолжаются переговоры», - отметил он, добавив, что «окончательных данных пока нет».

Лысенко добавил, что проинформирует журналистов о дате проведения переговоров в Минске и вопросов, которые будут затронуты на этой встрече.

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Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Минске была запланирована встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Позже стало известно, что предварительно встреча не состоится.

9 декабря спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что МИД надеется на проведение в ближайшее время встречи участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

“Мы надеемся, что в ближайшее время удастся достигнуть договоренности о проведении такой встречи, и при участии, в том числе, представителей незаконных вооруженных формирований Донецкой и Луганской областей”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, Трехсторонняя контактная группа продолжает проводить консультации, она регулярно и постоянно встречается в определенном составе - представитель Украины, России и ОБСЕ.