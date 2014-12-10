Корреспондент «Los Angeles Times» отказался от должности заместителя Стеця
Корреспондент, фотограф «киборгов» Сергей Лойко не будет заместителем министра информационной политики.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель нового министерства Юрий Стець.
"После сегодняшнего разговора с корреспондентом "Los Angeles Times" Сергеем Лойко, вытекает следующее: он не будет заместителем министра МИП потому, что у него контрактные обязательства перед изданием", - написал Стець.
Вчера вечером он сообщил, что журналист станет его заместителем.
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В то же время, утверждает Стець, Лойко "безоговорочно поддерживает идею создания МИП и готов быть в группе советников, которые будут отвечать за информационную войну с Россией".
"Кроме того, его видение, что подобное ведомство необходимо, он готов доносить нашим партнерам на Западе (обидно, но наши журналисты делают все наоборот)", - написал министр.