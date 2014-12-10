Замом Стеця станет корреспондент "Los Angeles Times" - фотограф "киборгов"

Об этом Юрий Стець сообщил в эфире Еспресо.TV.

"Я могу отметить, что сегодня я получил добро на то, что в этом министерстве на должности заместителя будет работать Сергей Лойко - корреспондент "Los Angeles Times" в Москве и мы с ним обговорим сейчас ситуацию, при которой он будет готов оставить гражданство России и взять украинское. Я думаю, что именно такие специалисты и будут работать в министерстве", - сказал он.

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