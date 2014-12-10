Замом Стеця станет корреспондент "Los Angeles Times" - фотограф "киборгов"
00:26, 10 декабря 2014Политика
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Заместителем министра информационной политики Юрия Стеця станет первый летописец "киборгов", корреспондент "Los Angeles Times Сергей Лойко
Замом Стеця станет Сергей Лойко / podrobnosti.ua
Об этом Юрий Стець сообщил в эфире Еспресо.TV.
"Я могу отметить, что сегодня я получил добро на то, что в этом министерстве на должности заместителя будет работать Сергей Лойко - корреспондент "Los Angeles Times" в Москве и мы с ним обговорим сейчас ситуацию, при которой он будет готов оставить гражданство России и взять украинское. Я думаю, что именно такие специалисты и будут работать в министерстве", - сказал он.
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