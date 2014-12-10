Боевики продолжают обстреливать силы АТО, но интенсивность атак уменьшилась - Тымчук

Об этом сообщает «Информационное Сопротивление».

В целомроссийско-террористические войска нарушили режим прекращения огня более 15 раз.

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В частности, зафиксированы обстрелы со стороны противника на Дебальцевском плацдарме (основная часть обстрелов) и в районе Донецка. Огонь велся в основном из стрелкового оружия и минометов. Так, противником открывался огонь с позиций в районе н.п.Авдеевка, Марьинка, Никишино, Чернухино и др. В районе н.п.Пески боевики продолжительное время вели хаотический огонь из стрелкового оружия по лесопосадке с неустановленной целью (украинских военнослужащих в данной лесопосадке на тот момент не было).

Также не уменьшилась боевая активность российско-террористических войск в зоне АТО в виде других форм деятельности войск. Так, в северных и северо-западных районах Донецка фиксировались активные перемещения подразделений противника, который перебрасывает силы и средства вдоль линии фронта. Кроме живой силы, отмечена переброска бронетехники, а также артиллерийских систем - 6 установок ствольной артиллерии проследовало в сторону Петровского района города.

Заканчивается перегруппировка формирований боевиков непосредственно в Донецке, а также в районе н.п.Ясиноватая и Горловка.

Остаётся напряжённой ситуация на Дебальцевском плацдарме. В районе н.п.Никишино и Чернухино отмечаются перемещения формирований боевиков. Также противник активно совершает маневры вдоль Бахмутской трассы, осуществляя переброску дополнительных сил и средств на участок фронта в районе н.п.Тошковка - в частности, отмечена переброска до 5 единиц бронетехники. Огневые подразделения артиллерии боевиков интенсивно меняют позиции и получают боеприпасы.

В районе н.п.Старобешево продолжались мероприятия по восстановлению боеспособности тактической группы российско-террористических войск, отведённой от линии соприкосновения с украинскими войсками для доукомплектования.

В районе н.п. Комсомольское зафиксировано наличие нового подразделения боевиков, на вооружении которого находится 6 единиц бронетехники и порядка 10 единиц автотранспорта.

Наблюдается дальнейшее передвижение конвоев снабжения боевиков по трассе Снежное – Донецк, а также южнее Донецка (в районе Еленовки и Тельманово).