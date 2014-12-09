Российские военные отступают за пределы Херсонщины в районе Арабатской стрелки - пограничники

Российские военные отходят за пределы Херсонской области в районе Арабатской стрелки.

Об этом написал председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко в своем Twitter.

«На Арабатской стрелке, полуостровах Чонгар и Ад российские ВС отходят за пределы Херсонской области. Это – еще одна наша общая победа!», - написал он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, сегодня Назаренко с рабочей поездкой находился на административной границе Херсонской области и Крыма.

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Он проверил службу пограничных подразделений и организацию их деятельности, в том числе на отдельных направлениях, в частности на Арабатской стрелке.

По словам Назаренко, Государственная пограничная служба проводит комплекс мероприятий по обеспечению защиты территориальной целостности Украины и ее граждан. Одним из них является выход украинских пограничников на административную границу между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым.

Отдельно Назаренко отметил, что на данное время практически завершено выведение подразделений российских войск с территории Херсонской области.

«До этого оставались три проблемных участка, на которых временно находились российские военные. Среди них части полуостровов Ад (Чаплинский район) и Чонгар (Генический район), а также часть Арабатской стрелки. Сегодня во всех этих трех точках подразделения российских войск отходят за админграницу Херсонской области, и Госпогранслужба возобновляет контроль над данными участками, которые граничат с АР Крым», - сообщает пресс-служба ГПСУ.