В Одессе прогремел мощный взрыв в офисе волонтеров (фото, видео)
Около 01:30 10 декабря многих одесситов разбудил звук мощного взрыва. Грохот слышали жители Таирова, Черёмушек, Фонтана, и некоторых районов Молдаванки, Слободки и центра города.
Взрыв прогремел в новом офисном центре, построенном на месте заброшенного здания на углу Адмиральского проспекта и улицы Краснова.
Эпицентром взрыва стал один из офисов на первом этаже здания. Здесь располагалась одна из волонтёрских организаций, собирающих помощь для правительственных войск, принимающих участие в антитеррористической операции, сообщает Таймер.
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Судя по фотографиям,взрывное устройство было достаточно мощным.
Как передаёт корреспондент ТАЙМЕРА с места событий, машины скорой помощи на месте отсутствуют, так что можно надеяться, что обошлось без жертв и пострадавших. Окрестности взорванного объекта оцеплены сотрудниками милиции.
Реконструкцию здания с обустройством здесь офисного центра выполнила компания депутата облсовета Александра Борнякова («Батькивщина»).