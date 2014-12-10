В Одессе прогремел мощный взрыв в офисе волонтеров (фото, видео)

07:50, 10 декабря 2014
Политика
0 0

Около 01:30 10 декабря многих одесситов разбудил звук мощного взрыва. Грохот слышали жители Таирова, Черёмушек, Фонтана, и некоторых районов Молдаванки, Слободки и центра города.

Взрыв прогремел в новом офисном центре, построенном на месте заброшенного здания на углу Адмиральского проспекта и улицы Краснова.

Эпицентром взрыва стал один из офисов на первом этаже здания. Здесь располагалась одна из волонтёрских организаций, собирающих помощь для правительственных войск, принимающих участие в антитеррористической операции, сообщает Таймер.

Читайте такжеВ Одессе ночью взорвали магазин украинской символики

Судя по фотографиям,взрывное устройство было достаточно мощным.

Как передаёт корреспондент ТАЙМЕРА с места событий, машины скорой помощи на месте отсутствуют, так что можно надеяться, что обошлось без жертв и пострадавших. Окрестности взорванного объекта оцеплены сотрудниками милиции.

Реконструкцию здания с обустройством здесь офисного центра выполнила компания депутата облсовета Александра Борнякова («Батькивщина»).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter