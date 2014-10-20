В Донецке прогремел самый мощный за весь период АТО взрыв (видео)

13:27, 20 октября 2014
Общество
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Сегодня, 20 октября, в Донецке произошел взрыв недалеко от здания, где проводил совещание вице-премьер самопровозглашенной «ДНР» Андрей Пургин.

REUTERS

Об этом сообщают РИА Новости.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

В здании выбиты все стекла. По предварительным данным, среди людей, которые там находились, никто не пострадал. В то же время совещание было прервано.

В соцсетях сообщают, что взрыв был настолько сильным, что его было слышно почти во всех районах города.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 октября, снаряд также попал в крышу стадиона «Донбасс Арена». Сейчас над стадионом поднимаются клубы дыма.

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