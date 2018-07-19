Киберполиция закрыла сайт КПУ: обнародовано фото и видео с офиса коммунистов во время обыска

Киберполиция установила, что наполнение сайта, который распространял коммунистическую символику, осуществлялось из офиса КПУ.

Правоохранители проводили обыск в офисе Коммунистической партии Украины в Киеве в связи с распространением запрещенной коммунистической символики.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, киберполиция пресекла деятельность веб-ресурса с доменным именем «kpu.ua», на котором были выявлены факты изготовления и распространения коммунистической символики.

Полицейские установили, что «пользователем IP-адреса, с которого администрируется этот веб-ресурс, является партия с подобным названием в сокращенном варианте, а наполнение сайта информацией осуществляется из помещения в Киеве, которое находится в пользовании этой политической силы».

Сегодня, 19 июля, правоохранители провели санкционированные обыски в этом помещении, во время которых обнаружили на компьютерах работников офиса материалы, которые были распространены на сайте «kpu.ua» и имеют отношение к распространению коммунистической символики. «По результатам проведенных следственных действий полицейские изымают компьютерную технику и сменные носители информации. В дальнейшем они будут направлены на экспертизу», - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что с лицами, имевшими доступ к администрированию сайта, уже работают правоохранители.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Лицам, причастным к таким противоправным действиям, грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июля, пресс-секретарь Департамента киберполиции НПУ Юлия Квитко заявила о проведении следственных действий в офисе Компартии Украины. При этом она отметила, что подробности будут обнародованы после завершения следственных действий.

В то же время на сайте КПУ было опубликовано заявление о том, что в офис центрального комитета партии в Киеве «с обыском ворвалась киберполиция». В Компартии отметили, что правоохранители пытались приступить к обыску, не дожидаясь прибытия адвокатов, «однако из-за явной противоправности своих действий были вынуждены соблюдать все законные процедуры».