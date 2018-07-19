В полиции рассказали, что изымают в офисе запрещенной Компартии - СМИ

Правоохранители предварительно установили IP адрес и месторасположение ресурса с доменом kpu.ua, на котором были выявлены факты изготовления и распространения коммунистической символики.

Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции проводят следственные действия в офисе Коммунистической партии Украины (КПУ).

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Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь департамента Юлия Квитко. При этом она не предоставила подробностей, отметив, что они будут обнародованы после завершения следственных действий.

Факт проведения следственных действий подтвердили в КПУ. На сайте партии опубликована новость о том, что сегодня, 19 июля, в офис центрального комитета партии в Киеве "с обыском ворвалась киберполиция".

"Сотрудников офиса не выпускают из помещения, телефоны тоже забрали", - говорится в сообщении.

Также в Компартии заявили, что сотрудники киберполиции пытались приступить к обыску, не дожидаясь прибытия адвокатов, "однако из-за явной противоправности своих действий были вынуждены придерживаться всех законных процедур".

Между тем, как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, правоохранители предварительно установили IP адрес и месторасположение ресурса с доменом kpu.ua, на котором были выявлены факты изготовления и распространения коммунистической символики, запрещенной украинским законодательством.

"В ходе обысков полицейские обнаружили на компьютерах работников офиса материалы, которые были распространены на сайте kpu.ua. По результатам проведения следственных действий изымается компьютерная техника и сменные носители информации, которые будут направлены на экспертизу", – сообщил Тракало.

По его словам, также полиция установила лиц, которые имели доступ к администрированию указанного сайта.

"Этих граждан сейчас опрашивают правоохранители. По данным фактам начато уголовное производство по ч.2 ст. 436-1 УК "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов", – добавил Тракало.

Представитель полиции напомнил, что за совершение этих преступлений грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

В настоящее время сайт партии Петра Симоненко не работает.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года суд по иску Министерства юстиции запретил деятельность Компартии в Украине.