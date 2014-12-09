В зоне АТО под обстрелами за сутки погибли двое мирных жителей

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Кроме того, в международном аэропорту «Донецк» украинские бойцы продолжают противодействовать попыткам атак боевиков.

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«Атаки осуществляются с использованием артиллерийско-минометного вооружения и стрелкового оружия», - сообщает пресс-центр АТО.

В ответ на открытие огня со стороны боевиков, артиллерия сил АТО за сутки выполнила 56 огневых задач по целям противника.