В зоне АТО под обстрелами за сутки погибли двое мирных жителей
08:25, 09 декабря 2014Политика
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В течение суток поступила информация о гибели 2 и ранении 10 гражданских лиц в результате внезапных артиллерийских обстрелов боевиками населенных пунктов.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Кроме того, в международном аэропорту «Донецк» украинские бойцы продолжают противодействовать попыткам атак боевиков.
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«Атаки осуществляются с использованием артиллерийско-минометного вооружения и стрелкового оружия», - сообщает пресс-центр АТО.
В ответ на открытие огня со стороны боевиков, артиллерия сил АТО за сутки выполнила 56 огневых задач по целям противника.
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