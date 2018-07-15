В Киеве проходит акция с требованием освободить Сенцова и других украинских политзаключенных

Акция #SaveOlegSentsov с 13 по 16 июля проходит в более 30 странах мира.

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция, участники которой требуют от России освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, и других политзаключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, участники глобальной акции #SaveOlegSentsov собрались возле Монумента Независимости.

Они разместили баннер с перечнем фамилий 70 украинских политзаключенных, освобождения которых требуют. Также активисты установили баннер с названием акции.

Выступавшие отметили, что с 13 по 16 июля акция #SaveOlegSentsov проходит в более 30 странах мира. Они требуют, чтобы одним из вопросов на переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки был вопрос освобождения украинских политзаключенных.

Во время мероприятия активисты показали перформанс о Сенцове, Путине, Трампе и канцлере Германии Ангеле Меркель.

Кроме того, во время акции было оглашено глобальное обращение участников кампании #SaveOlegSentsov, которое зачитывают во всех странах, где проходит акция.

В документе участники акции призывают власти своих стран срочно обратиться к России с требованием освободить Сенцова и других украинских политзаключенных.

"Мы просим правительство нашей страны сделать все возможное для освобождения Олега и всех граждан Украины, которые были лишены свободы по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, а также всех военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых на оккупированной Россией территории Донбасса", - говорится в обращении.

Также участники акции призывают правительства своих стран инициировать отдельный переговорный процесс между Россией и Украиной по освобождению этих людей и выступить посредниками в таких переговорах.

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Кроме того, активисты просят правительства во время всех мероприятий с участием официальных представителей Российской Федерации поднимать вопрос соблюдения прав человека и политзаключенных в России и в оккупированном Крыму.

Во время акции все желающие на большом плакате могли оставить слова поздравления и пожелания Сенцову ко дню рождения, которому 13 июля исполнилось 42 года.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.