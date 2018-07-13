ЕС призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных по случаю дня рождения Сенцова

Европейские дипломаты поздравили украинского кинорежиссера с днем рождения.

Представительство Европейского Союза в Украине призывает власти Российской Федерации освободить всех украинских политических заключенных по случаю дня рождения незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, которому сегодня исполняется 42 года.

Об этом сообщается на странице Представительства ЕС в Украине в социальной сети Facebook.

"Поздравляем Олега Сенцова с днем рождения. ЕС продолжает призывать российские власти немедленно освободить его и других украинских граждан, которых незаконно удерживают в Крыму и России", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

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Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

5 июля к Сенцову в колонию допустили двоюродную сестру Наталью Каплан, которая сообщила, что ее брат очень постарел и похудел на 15 кг.